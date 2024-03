La Pisaniana celebra Matteotti E rilancia l’idea dei lungarni-musei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) La mostra sual Museo della Grafica e il ruolo deicittadini come bacino di cultura son i protagonisti della puntata di stasera (alle 21 su 50Canale) de La, la trasmissione televisiva prodotta dal circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei e dal suo presidente Massimo Balzi. Il direttore scientifico del Museo della Grafica, Alessandro Tosi, presenterà nella prima parte della puntata la mostra in corso a Palazzo Lanfranchi: "Giacomo. Ritratto per immagini", inaugurata il 24 febbraio scorso e visitabile gratuitamente fino all’11 aprile. L’esposizione fa parte del programma pisano dellezioni per il centenario della morte del parlamentare socialista, ucciso dai fascisti il 10 giugno del 1924, dopo le sue denunce in Parlamento su illegalità e brogli ...