La pioggia | la raccatapalle e l' ombrello | il gesto di Sinner conquista tutti

Piove: Sinner regge l'ombrello alla raccattapalle e conversa con lei. La gentilezza diventa virale - Battuto da Alcaraz a Indian Wells il campione italiano fa pubblica ammenda: "Sono stato troppo prevedibile". Ma è il suo gesto da gentiluomo ad essere stato molto apprezzato dagli spettatori e molto c ...rainews