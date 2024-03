La mossa fallita del Quirinale per tentare di salvare Moro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Quanto fu facile l'agguato per il sequestro di Aldoe lo sterminio della scorta -altro che "geometrica potenza di fuoco" e simili- tanto fu incredibilmente possibile, e quindi facile di nuovo, nascondere il rapito per 55 giorni e infine ucciderlo in una città come Roma, pur presidiata militarmente o quasi, forse anche cambiando covo, tenere sulla corda la politica, le forze dell'ordine, le cancellerie diplomatiche, la segreteria generale dell'Onu,in Italia dal ministro degli Esteri Arnaldo Forlani fra il malumore dei comunisti, arroccattisi nella cosiddetta "linea della fermezza", e la millenaria Chiesa dell'altra sponda del Tevere. Dove Paolo VI personalmente, ormai negli ultimi mesi di vita, si spese - non molto, commentò lo stessodalla sua prigionia- perla vita al suo amico e già assistito ...