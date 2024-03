La mossa di Renzi che fa esplodere la Basilicata | con chi sta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Chiamarlo caos è poco. È la frana del campo largo quella che si consuma ieri in, quando un comunicato annuncia che Domenico Lacerenza, primario di oculistica a Potenza, si ritira dalla corsa per la guida della regione. «Dopo attenta riflessione - scrive - voglio comunicare la mia rinuncia alla candidatura». E aggiunge: «È una decisione presa con assoluta serenità e anche nell'interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito». E già, il punto è tutto lì. Il nome di Lacerenza, infatti, viene scelto dopo che il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte aveva fatto registrare un no granitico ad Angelo Chiorazzo (nome proposto dai dem), l'accordo era virato mercoledì sul medico, particolarmente stimato dal leader pentastellato. Da lì, però, parte lo ...