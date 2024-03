La modella Ilaria Capponi racconta i suoi disturbi alimentari | ma in Rai vanno in onda gli stereotipi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 17 marzo 2024) L’ultima puntata della trasmissione di Rai1 ‘Italiasì!’, condotta da Gianluca Semprini, si è occupata del delicato tema deicome anoressia e bulimia. Per l’occasione viene intervistata in studio. La exdi aver iniziato la sua carriera a 14 anni, e che durante i casting le dicevano che aveva le gambe un po’ grosse nonostante fosse sottopeso. Oggi invece ha perso nove chili e indossa una taglia 42. Ma idel comportamento alimentare di cui soffriva le hanno condizionato la vita. Peccato che a commentare le sue parole c’erano Guillermo Mariotto e Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che l’hanno offesa in maniera pesantissima.Leggi anche: LaMaleesa Mooney uccisa e rinchiusa in frigo: ...