La Meloni in Egitto con 7 miliardi di aiuti

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vola oggi in Egitto per una missione congiunta Ue con l’obiettivo di chiudere un accordo per arginare i flussi migratori irregolari. È in agenda inoltre ... (secoloditalia)

Quando poco meno di un anno fa si parlò degli accordi con la Tunisia come «un modello per le relazioni tra Ue e Nord Africa» in pochi, soprattutto a Bruxelles e a Strasburgo,... (ilmessaggero)