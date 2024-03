La maxi-rissa di via Palazzuolo continua davanti alla moschea | aggredito commerciante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Firenze, 17 marzo 2024 - Strascichi a Firenze dellafra tunisini e marocchini avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato con l'assalto a una macelleria islamica in via, nel centro. La sera stessa, ieri verso le 21, uno dei nordafricani aggressori ha incontratodi borgo Allegri ildella macelleria, un marocchino di 42 anni, e lo ha colpito al volto con un pugno. Il negoziante ha rifiutato le cure ospedaliere, ma secondo quanto ricostruisce al momento la polizia l'episodio sarebbe da ricondursi ai motivi dello scontro tra maghrebini di nazionalità diverse che c'era stato circa tre ore prima in via, dparte opposta del centro. Le indagini sono in corso, anche per inquadra bene i motivi ...