La lezione di Briatore a Sorbillo: "Ecco qual è la vera pizza napoletana" - Flavio Briatore di prepara a sbarcare a Napoli con la sua catena "Crazy Pizza" anche come sfida al maestro Gino Sorbillo: "Lui è forte a Napoli, noi diventeremo fortissimi a Napoli" ...ilgiornale

Taylor Mega e Flavio Briatore breve avventura, lei: “Mi ero fissata con lui senza neanche conoscerlo” - Un incontro destinato a restare nell’ombra La scintilla tra Taylor Mega e Flavio Briatore ha avuto inizio in un momento ... ha lasciato in lei un ricordo indelebile e la lezione che, a volte, anche le ...baritalianews

“Il posto fisso Se non arriva rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo”: la lezione di Simone Nese - “Nasco in una famiglia di lavoratori statali, in un contesto in cui il mettersi in proprio non era minimamente contemplato”, racconta Simone Nese. La sua vita, ora, è il mindset. “Ho creduto in me, ho ...361magazine