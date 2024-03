La Lazio torna a vincere | rimonta sul Frosinone per 3-2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Nella prima partita dopo le dimissioni di Maurizio Sarri lasupera a domicilio ilper 3-2. Il primo tempo si chiude in parità. Aprono le marcature i ciociari con Lirola al 13' e rispondono i biancocelesti al 38' grazie a Zaccagni. Nella ripresa si scatena Castellanos. L'attaccante mette a segno una doppietta al 57' e al 62'. Intuile per i padroni di casa la marcatura di Cheddira al 70'. Per effetto di questo risultato lasale 43 punti mentre ilresta in zona retrocessione con 24.