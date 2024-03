La Lazio ritrova la vittoria | Frosinone ko 3-2

(Di domenica 17 marzo 2024) Laladopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Dopo il ko in campionato contro l’Udinese, a seguito del quale il tecnico ha deciso di lasciare la panchina della, la squadra è tornata al successo. Unafaticosa e sudata per la, che ha superato ilper 3-2. Allo stadio Benito Stirpe ad aprire le marcature è stato ilcon Pol Lirola che al 13esima ha segnato di testa su un cross dalla sinistra di Nadir Zortea. Pareggia per laMattia Zaccagni al 38esimo minuto. Al 57esimo minuto Valentin Castellanos, appena entrato, porta lain vantaggio sul 2 a 1. L’argentino ancora una volta porta al 62esimo i biancocelesti su un vantaggio di 3 a 1 prima che al 70esimo ...

Lazio , buone notizie dall’infermeria per Maurizio Sarri : in vista della sfida contro la Fiorentina il tecnico ritrova due pedine importanti Notizie importanti in casa Lazio riguardo i giocatori ... (calcionews24)

In comune c’è una settimana non facile, l’esigenza di punti in campionato e un allenatore in scadenza nel 2025 . Lazio e Milan scenderanno in campo alle 20:45 di stasera, venerdì 1 marzo, ... (sportface)

