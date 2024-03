(Di domenica 17 marzo 2024) Laconclude questo lungo ciclo di partite con un altro scialbo pareggio a reti bianche contro il, ottenuto tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Nel lunch match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 i bianconeri non riescono a ritrovare smalto e finiscono per sbattere contro il muro eretto dalla compagine rossoblù che, dal suo canto, ha fatto una buona partita tentando anche di mettere a segno il colpaccio. I ragazzi di Alberto Gilardino si rendono subito pericolosi dopo 7? con un calcio di punizione insidioso di Albert Gudmundsson che, con la deviazione di Bani, costringe Szczesny ad un intervento importante. L’unico squillo dei bianconeri nel primo tempo è una conclusione dalla distanza di Gatti, bloccata senza troppi problemi da Martinez. Nella ripresa Massimiliano Allegri prova a scuotere i ...

La Juventus è sempre più in crisi e la classifica inizia a preoccupare. La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato appena sei punti in 7 partite, è scivolata al terzo posto e anche il quinto ... (calcioweb.eu)

Finisce 0-0 Juventus -Genoa, partita delle 12.30 e valida per la ventinovesima giornata di Serie A. continua il momento buio dei bianconeri. Espulso pure Vlahovic . pari SCIALBO ? A Torino va in scena ... (inter-news)

La Juventus è in crisi nera: una sola vittoria nelle ultime otto. Il Genoa impone il pari e vede la salvezza - COMMENTO - La Juventus è in crisi nera: una sola vittoria nelle ultime otto. Il Genoa impone il pari e vede la salvezza ...sportface

La Juventus non sa più vincere: solo 0-0 in casa contro il Genoa. Nel finale Vlahovic espulso per proteste - La Juventus non sa più vincere. Dopo il ko di Napoli e il pari che le ha imposto in rimonta l'Atalanta, la squadra di Massimiliano Allegri non riesce a mettere le mani sull'intera ...fcinternews

Serie A, la Juventus sbatte sul Genoa: bianconeri ancora terzi - Il lunch match della 29esima giornata di Serie A finisce in pareggio. Allo Stadium Juventus e Genoa si dividono la posta in palio e chiudono senza gol. crisi di risultati per Allegri che ...lalaziosiamonoi