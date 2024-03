La Juve sbatte sul Genoa e arranca ancora Rosso a Vlahovic nel finale

La Juventus sbatte sull'Atalanta. Sotto gli occhi di John Elkann, presente in tribuna all'Allianz Stadium, finisce 2-2 tra la squadra... (calciomercato)

Fuochi d'artificio nella 22esima giornata di campionato in Serie A. Il sabato degli anticipi ha confermato l'ottima Atalanta di queste... (calciomercato)

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione alL’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi ... (inter-news)