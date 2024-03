La febbre elettorale condiziona anche le politiche di sicurezza Scrive De Tomaso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 17 marzo 2024) Laprovoca lademagogica. E clientelare. Ne sanno qualcosa i conti pubblici, stressati da continue elargizioni a destra e a manca pur di soddisfare le pretese (leggi: pasti gratis) avanzate da questo e quello. Ma laprovoca effetti collateralinella politica estera, specie nei momenti di maggiore tensione tra gli Stati. Sia chiaro: la democrazia è una conquista da salvare fino all’estremo sacrificio, ma il susseguirsi di elezioni, a cadenza annuale o addirittura mensile, non aiuta i governi (ele opposizioni) a prendere decisioni improntate all’interesse generale, proiettate sull’arco di una legislatura. Viceversa, il susseguirsi vorticoso di chiamate alle urne, ora per le regionali, ora per le europee, ora per le ...