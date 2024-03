La fabbrica delle lauree facili

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di domenica 17 marzo 2024) Undici università telematiche, oltre 140.000 studenti in più in dieci anni: per molti under 23 sono la prima scelta post-diploma. Poco importa se rispetto agli atenei tradizionali la qualità riconosciuta è inferiore. Nate venti anni fa, hanno finanziato e servito la politica (di...