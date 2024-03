La destra sta uccidendo Rai 3 E Fratelli d' Italia polverizza il Pd | Faccia tosta

(Di domenica 17 marzo 2024) Oddio lasta occupando la Rai e anche il Pd non si sente molto bene. L'ultima richiesta di Maalox per i compagnucci arriva a seguito delle novità che riguardano Rai3, considerato il feudo rosso della tv di Stato, il canale dei telespettatori impegnati e dei conduttori più colti e preparati. Pensare che adesso il pubblico elevato di quella rete dovrà abbassarsi a seguire le puntate di Inimitabili, il programma di Edoardo Sylos Labini in onda da domenica 24 marzo, o lo speciale I Cento anni di notizie condotto da Incoronata Boccia, è inaudito, roba da far perdere il sonno ai componenti della commissione di Vigilanza che devono appunto vigilare. Noi scherziamo, ma per il Pd è un affare serio, quasi criminale. Con linguaggio sanguinario, hanno denunciato non solo l'occupazione, ma perfino l'omicidio del terzo canale. «Stanno...

