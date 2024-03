La destra laburista? Non è un ossimoro ma una tentazione culturale L’ultimo libro di Bozzi Sentieri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 17 marzo 2024) Per gentile concessione delle Edizioni Sindacali (www.edizionisindacali.it) pubblichiamo uno stralcio delle conclusioni del nuovodi Mario“Idee per una” *** Senza “miti” si muore, soffocati – come pare stia avvenendo per l’attuale sistema – dalle contingenze, dalla mancanza di speranze, dal venire meno di autentiche volontà collettive. L’idea di unaè – al contrario – l’espressione di un’aspettativa ricostruttiva. Essa afferma la “riconquista” della Patria nel nome di un più alto e compiuto affrancamento del lavoro. Senza rinunciare alla “lotta”, riconosce il valore sintetico di più vasti e generali interessi. Senza negare una rappresentanza piena dei diritti dei lavoratori, riconosce la rilevanza delle ...