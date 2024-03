La denuncia dell’ex modella Ilaria Capponi | «In passerella si mangia cotone per dimagrire» La risposta shock di Platinette | «Ha il culo basso»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024)per anni ha lavorato comementre giocava a basket a livello professionistico. Ma lo scorso 7 febbraio la terza classificata a Miss Italia 2007, oggi 34enne, ha deciso di dire basta. Il motivo? Nonostante un fisico che per molti può essere definito invidiabile – alta 1,81, addominali in vista e 42 di taglia – viene considerata troppo grassa per sfilare sulle passerelle. Una situazione cheha personalmenteto sul proprio profilo Instagram. È a causa di questa sua esperienze che l’ormai exera ospite nel pomeriggio del 16 marzo 2024 nello studio della trasmissione televisiva di Rai 1 Italia Sì, nella giornata successiva a quella del Fiocchetto Lilla, volta alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, i cui casi sono in costante aumento ...