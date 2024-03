“La criminalizzazione degli ecoattivisti minaccia la democrazia” | l’Onu accusa Ue e Italia “Applicato il Codice antimafia contro chi manifesta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) “La repressione che gli attivisti ambientali stanno affrontando oggi in Europa è una graveper lae i diritti umani”. Parola di Michel Forst, relatore speciale Onu per i difensori dell’ambiente, che nelle scorse settimane ha strigliato l’e gli altri paesi europei per ladei movimenti ambientalisti. Una critica messa nera su bianco nel primo rapporto sulla condizione dei difensori ambientali pubblicato a febbraio dal rappresentante delle Nazioni Unite e che è il frutto di oltre un anno di visite e raccolte di testimonianze in tutta Europa,compresa. “In molti Paesi la risposta dello Stato alle proteste pacifiche per l’ambiente è sempre più spesso quella di reprimere, piuttosto che proteggere coloro che cercano di parlare in difesa dell’ambiente – si ...