La città in tv | Nicoletta Mariotti vince 50mila euro ad ’Affari tuoi’

(Di domenica 17 marzo 2024) GUBBIO – Ad, trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus,di Gubbio50 mila. Dopo una partita avnte., accompagnata dalla sorella Emanuela, ha aperto i primi sei pacchi blu e respinto l’offerta del dottore di 46 mila. Un po’ meno bene la seconda parte del gioco quandoscopre i pacchi da 300mila e 100mila. Cifre che hanno abbassato a 31milal’offerta del dottore. Nella continuazione del gioco vanno via anche i 75 milatanto chea quel punto accetta il cambio del pacco. Lascia il numero 19 per il numero 11. Successivamente con l’uscita di scena dei 200mila ...

''Ci siamo separati in seguito a un suo tradimento'': Stefano Bettarini fa una rivelazione molto privata sul divorzio dalla Ventura e svela ...: Quando giocavo in altre città, ero sempre io a correre a casa dopo una partita per stare con moglie ... Da sette anni Stefano è legato a Nicoletta Larini (anche lei apparsa in più programmi tv). I due ...

Stefano Bettarini: "Anche Simona Ventura mi tradiva, l'ho scoperto grazie a un investigatore": Quando giocavo in altre città, ero sempre io a correre a casa dopo una partita per stare con moglie ... La compagna Da sette anni la sua compagna è Nicoletta Larini , più giovane di 22 anni. "Non sono ...