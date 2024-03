La Casertana al Pinto contro il Francavilla | Cangelosi | “Partita complicata ci vorrà pazienza”

(Di domenica 17 marzo 2024) Caserta (Alfredo Stella). Laci riprova. Oggi pomeriggio alle ore 18.30 è di scena alunFontana con l’acqua alla gola. La squadra di mister Villa è alla ricerca di punti pesanti per uscire dalla roulette russa dei play out, cosa al momento alquanto. Verrà pertanto a Caserta con il coltello tra i denti, con l’intento di portare via l’intera posta in palio. La, dal canto suo è alla ricerca di sé stessa: smarrita la retta via,riprendere confidenza con la vittoria assente oramai da quasi un mese allorché batté il Brindisi alper 2-1. Vincere, dunque, resta l’unica cosa da fare anche per non perdere terreno importante nella griglia play off. Ancora rebus da sciogliere per mister: ...

Caserta. In seguito ai lavori posti in essere per il ripristino dei settori dello stadio Alberto Pinto che avevano riportato Danni in occasione del match Casertana – Foggia dello scorso 4 dicembre, ... (casertanotizie)

di Casertana-Virtus Francavilla: conferme in blocco per i biancazzurri - Oggi la Virtus Francavilla proverà a ritrovare tre punti fondamentali per la salvezza nella sfida contro la Casertana, allo stadio Pinto (ore 18:30, diretta su Antenna Sud ...tuttocalciopuglia

Casertana-Virtus Francavilla, gara in diretta su Antennasud 14 - Scontro da non sbagliare al Pinto per la Virtus Francavilla: gli uomini di Villa affronteranno la Casertana e sarà una sfida da non perdere per tenere vivo l'obiettivo salvezza. La ...tuttocalciopuglia

Casertana, niente squalifica per lo stadio Pinto: match a porte aperte - Porte chiuse per Casertana-Virtus Francavilla: pericolo sventato. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, nella determinazione pubblicata ieri, non ha indicato restrizioni per ...ilmattino