La casa dei papà separati Solidarietà “disabitata“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) "Che fine ha fatto laper i?". A quasi tre anni dalla sua inaugurazione non si sa più nulla della struttura che doveva nascere nella villa di via Adamello confiscata alla criminalità organizzata e acquisita dal Comune per scopi sociali. Nei piani, un centro che non si occupa esclusivamente di offrire ai padriin difficoltà unaa un costo sostenibile, ma anche di dare loro un supporto nei percorsi di ricostruzione sociale e di rafforzamento delle competenze genitoriali. A riaccendere i riflettori sulla struttura è il Partito Democratico, che ha protocollato una interrogazione specifica, per il prossimo consiglio comunale, fissato per giovedì. In testa, l’ex sindaco Roberto Corti, che tagliò il nastro. Sul progetto pare esserci la massima discrezione. Sarà l’assessore ...