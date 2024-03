La capolista Brescia chiede strada a Sassari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Il Banco di Sardegna, dopo la vittoria a Venezia, torna al PalaSerradimigni per affrontare la Germani, che arriva dalla vittoria contro Scafati che ha riportato il sorriso, oltre che confermare il primato in classifica. La partita, in programma alle 18.15, vedrà come protagonisti anche gli ex giocatori Jason Burnell e Miro Bilan. "Abbiamo recuperato un po’ di condizione fisica tranne per Cobbins che come già sapete sarà fuori ancora per un po’ di settimane. Abbiamo voglia di vedere se ci siamo tolti la ruggine che avevamo in qualche ingranaggio e credo che non ci sia partita migliore di quella conper avere un test di altissimo livello" le parole di Magro. A.L.M.