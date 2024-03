(Di domenica 17 marzo 2024) Da star internazionale, amata e invidiata da una intera generazione alla catastrofe economica dopo il divorzio da un marito abusante. La exMel B hato in una intervista rilasciata alla Bbc che dopo la fine del matrimonio con Stephen Belafonte ha perso la casa ed èdalla madre: "Non ho subìto solo abusi emotivi e fisici, ho subito anche quelli finanziari. Non mi rendevo conto di non avere tutti iche pensavo di possedere. Quindidovuta tornare acon mia madre. Ora faccio la spesa al discount". L’artista ha accusato l’ex marito da cui si è separata nel 2017: "Di aver subito abusi emotivi, fisici e finanziari". L'exha sborsato 350 mila dollari di ...

Indian Wells, Sinner non supera Alcaraz. Berrettini verso la sfida con Nuno Borges - Nella semifinale del 1000 di Indian Wells, che metteva in palio anche il numero 2 del ranking, l'azzurro Sinner si è arreso in tre set allo spagnolo Alcaraz ...ilsecoloxix

Cade nel Po e muore mentre cerca di fare una foto - TORINO – Nella prima serata di oggi, un uomo di 53 anni, di Rivalta, è caduto nel fiume Po e non è riemerso, mentre si trovava nei pressi di piazza Vittorio scattando fotografie con sua… Leggi ...informazione

Cosa è successo a Sinner contro Alcaraz: la caduta, il dolore al polso e al gomito - Si chiude con un po' di amarezza il Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner. L'azzurro ha ceduto in semifinale contro Carlos Alcaraz con il punteggio di 1-6 6-3 6-2, calando alla distanza per l ...oasport