La biblioteca diventa un salotto Restyling al servizio di tutte le età

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Operazione di maquillage per laNanni Valentini, che adesso è pronta al grande salto: non sarà più solo una sala lettura "ma vero e propriodi Arcore". Grazie a un’apertura che allunga sul sabato pomeriggio, un angolo green in arrivo, a una nuova sala ragazzi, corsi per tutti, dai neonati agli adulti ogni fine settimana, mostre d’arte e le lezioni per imparare are dj per ragazzi che hanno preso il via da un paio di settimane. "Vogliamo farne un polo culturale a tutti gli effetti", spiega l’assessora Evy De Marco. Il rinnovamento è cominciato dagli spazi, via le vecchie tende, al loro posto pellicole che filtrano i raggi Uv, i locali sono stati tinteggiati, è stata rifatta parte dell’impianto elettrico e della segnaletica dedicata allo scultore alla quale laè dedicata. Non ...