I RISULTATI. In Serie B interregionale la BluOrobica nella sfida casalinga di sabato 9 marzo ha sconfitto Cremona 72-64. Successo anche per la BB14 in trasferta : Pizzighettone battuto 69-76. In A2, ... (ecodibergamo)

La BB14 vince bene contro Ferrara 99-79 - Il verdetto al termine della sfida contro Ferrara è eloquente: 99-79, venti punti di differenza che denotano il dominio dei bergamaschi. Il quintetto emiliano ha retto l’urto dei padroni di casa solo ...ecodibergamo

Blu Basket ancora ko a Trieste: è la quinta sconfitta di fila - Blu Basket sconfitta a Trieste 86-76 al termine di un match di sofferenza sempre condotto dai friulani. Protagonisti Brooks (25) e Ruzzier (21), tra i biancoblù vanno in doppia cifra Barbante (17), ...bergamonews

BluOrobica e BB14 vincenti. E domenica la Mascio (Serie A2) è in trasferta a Trieste - I RISULTATI. In Serie B interregionale la BluOrobica nella sfida casalinga di sabato 9 marzo ha sconfitto Cremona 72-64. Successo anche per la BB14 in trasferta: Pizzighettone battuto 69-76. In A2, ...ecodibergamo