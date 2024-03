Innovare senza cambiare le caratteristiche di base è la ricetta di una saga ancora godibile; tra new entry esilaranti, tanta azione, ritmo indiavolato e perle di saggezza, un film per tutti (ilgiornale)

Kung Fu Panda 4, la recensione: il guerriero dragone colpisce ancora - La nostra recensione di Kung Fu Panda 4, il nuovo film di DreamWorks Animation in sala dal 21 marzo, che porta avanti le avventure di Po tra vecchie e nuove conoscenze.movieplayer

Dune 2 e Kung Fu Panda 4 si giocano il primo posto al box office: chi vincerà - Un nuovo week-end, una nuova sfida al box office: chi la spunterà tra il kolossal Dune: Parte 2 e il film animato Kung Fu Panda 4cinema.everyeye

Kung Fu Panda 4 nei cinema in HFR con TrueCut Motion - Il film verrà proiettato in alcune sale in formato HFR a 48 fotogrammi al secondo grazie alla tecnologia TrueCut Motion per il motion grading ...avmagazine