Kiev attacca con droni raffineria russa

(Di domenica 17 marzo 2024) 3.56 Un nuovo attacco di,attribuito alle forze armate ucraine, ha causato un incendio nelladi petrolio Slavyansky, nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia. Lo hanno riferito le autorità regionali, segnalando un decesso per un sospetto attacco di cuore. "L'incendio è ormai completamente spento", ha scritto su Telegram il quartier generale operativo della regione di Krasnodar.

L'esercito russo ha attaccato 263 volte in 24 ore dieci insediamenti della regione di Zaporizhzhia , in Ucraina sud-orientale, un civile è stato ucciso e altri due feriti, ha riferito su Telegram il ... (quotidiano)

I servizi di intelligence interni ucraini (Sbu) hanno attaccato con droni la notte scorsa tre raffinerie di petrolio in Russia: nelle regioni di Ryazan, Nizhny Novgorod e Leningrado: lo ha detto a ... (quotidiano)

I servizi di intelligence interni ucraini (Sbu) hanno attaccato con droni la notte scorsa tre raffinerie di petrolio in Russia: nelle regioni di Ryazan, Nizhny Novgorod e Leningrado: lo ha detto a ... (quotidiano)

Guerra Ucraina - Russia, le news del 16 marzo - Nella regione russa di Belgorod, sottoposta da giorni a pesanti bombardamenti ucraini, le autorità hanno deciso di tenere chiusi oggi e domani, domenica, i centri commerciali, mentre le scuole ...repubblica

Meloni con von der Leyen in Egitto per memorandum sui migranti. Schlein attacca - Un tandem sperimentato. A Lampedusa, a Kiev, a Tunisi e domani al Cairo: Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Per un'occasione doppia. L'UE firmerà un accordo di partenariato strategico con l'Egitto ...tg.la7

Attacco missilistico ucraino su Belgorod: usato il sistema di lanciarazzi Vampire - Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite, ha detto il governatore regionale, Vyacheslav Gladkov che ha annunciato la chiusura di centri commerciali e scuole nei prossimi giorni ...rainews