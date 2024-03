Kenny Omega | “John Cena può essere visto come il volto dell’industria”

(Di domenica 17 marzo 2024)è uno dei migliori wrestler in circolazione e lo ha dimostrato nel corso degli anni regalando ai fan incontri stellari contro chiunque. The Best Bout Machine si è guadagnato il rispetto di tutti i suoi colleghi e ha sempre dimostrato stima nei confronti degli altri: nella sua ultima diretta su Twitch,ha avuto parole davvero speciali per una vera e propria leggenda del wrestling,hanno avuto due carriere diametralmente opposte: il 16 volte WWE Champion è un prodotto del vivaio di Stamford ed è diventato il portabandiera della compagnia, mentre The Cleaner si è fatto strada in Giappone prima e in AEW poi. Nonostante questo,ha elogiato il grande contributo dial ...

