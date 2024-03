Kate Middleton | ultime notizie | il messaggio per San Patrizio

(Di domenica 17 marzo 2024)si trova al centro di una tempesta mediatica senza precedenti. La Principessa del Galles non compare in pubblico da molte settimane e il Palazzo non rende pubblichepiù approfondite sul suo stato di salute. Le uniche immagini che la ritraggono dopo l’intervento chirurgico addominale che l’ha vista ricoverata nella stessa clinica di Re Carlo sono una foto “rubata” dai paparazzi e una resa pubblica da Kensington Palace che la ritrae con i tre figli, ma che è stata accusata di falsificazione (colpa ammessa dalla stessa). Il giorno di Sanperò è da sempre un momento attesissimo dalla Principessa e in questa occasione sembra che le sarà rivolto uno speciale saluto., ila San ...

