La montagna ha partorito un topolino, per ora. Dopo una giornata, sabato 16 marzo, in cui si sono rincorse voci su un imminente intervento da parte di Kensington Palace intento a scegliere la sede ... (ilfattoquotidiano)

Kate Middleton parlerà della sua salute quando tornerà in pubblico (dopo Pasqua). E vuole rilasciare una nuova foto per la festa di Louis - La regina Elisabetta aveva un motto che la guidò in tutti i 70 anni passati sul trono d’Inghilterra: «be seen to be believed», Ovvero: i Royal devono essere visti per essere creduti. Un insegnamento, ...informazione

Kate Middleton parlerà della sua salute quando tornerà in pubblico. E vuole rilasciare una nuova foto per la festa di Louis - Le voci continuano a circolare e le teorie (anche quelle più assurde) si sprecano. L'ultima in ordine temporale è che la principessa del Galles abbia subito un ...ilmessaggero

Kate Middleton, la notizia è appena arrivata: ecco cosa sta succedendo (1 / 2) - Vediamo che cosa sta succedendo nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare, i dettagli nel nostro articolo di seguito. Una situazione incresciosa.donna.fidelityhouse.eu