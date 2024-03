Kate Middleton e la corona di vetro di Carlo III | la sua «scomparsa» e il disastro della foto ritoccata mettono a nudo la fragilità della monarchia

(Di domenica 17 marzo 2024) Un re malato di cancro di cui non si sa nulla; una reginaper lo sfinimento; un principe ereditario a singhiozzo e una principessa (la più amatafamiglia reale) invisibile da tre mesi, la cui ricomparsa in unaha portato i media a definire Buckingham Palace «una fonte inaffidabile». Qual è il piano d’ora in poi?

Quest'anno la principessa non sarà presente all'appuntamento con le Guardie Irlandesi. In questa occasione la reale, nominata nel 2022 da re Carlo colonnello onorario, si è sempre distinta per ... (vanityfair)

Kate Middleton si trova al centro di una tempesta mediatica senza precedenti. La Principessa del Galles non compare in pubblico da molte settimane e il Palazzo non rende pubbliche notizie più ... (dilei)

St Patrik’s Day senza Kate Middleton: sentiremo la mancanza dei suoi look - Cappotto verde e cappellino: tutti i look di Kate Middleton per il St.Patrik's Day dal 2012 a oggi. Outfit migliori e quelli poco riusciti ...amica

Festa di San Patrizio, tutti i look sfoggiati da Kate Middleton nel giorno dedicato al patrono d'Irlanda - Quest'anno la principessa non sarà presente all'appuntamento con le Guardie Irlandesi. In questa occasione la reale, nominata nel 2022 da re Carlo colonnello onorario, si è sempre distinta per eleganz ...vanityfair

Chi è Rose Hanbury, la “nuova Camilla” che metterebbe a rischio la stabilità della Corona - Quanto c’è di vero sulla presunta relazione tra William e Rose Hanbury e, se così fosse, quali conseguenze avrebbe per la Corona Ingleseildigitale