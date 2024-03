Juventus | Vlahovic espulso | ecco quale partita salta

(Di domenica 17 marzo 2024) Cattive notizie per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare, in vista della prossimadi campionato (che ladisputerà...

Juventus-Genoa 0-0 Juventus Szczesny 6,5: una grande parata su Bani in avvio. Gatti 6,5: finisce per essere il giocatore più pericoloso e pe... (calciomercato)

Finisce 0-0 Juventus -Genoa, partita delle 12.30 e valida per la ventinovesima giornata di Serie A. continua il momento buio dei bianconeri. Espulso pure Vlahovic . pari SCIALBO ? A Torino va in scena ... (inter-news)

Torino, 17 marzo 2024 - Manca ancora il ritorno alla vittoria la Juventus. Secondo pareggio consecutivo all'Allianz Stadium per la Vecchia Signora , che impatta 0-0 con il Genoa. Si allunga quindi ... (sport.quotidiano)

Juventus, espulsione per proteste per Vlahovic: cosa è successo - Vlahovic viene espulso nei minuti di recupero di Juventus-Genoa: troppe proteste nei confronti dell'arbitro Giua ...gianlucadimarzio

Juventus-Genoa 0-0, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic da dimenticare, troppa poca qualità in campo - Non si accende quasi mai. Dal 59' Iling 5,5: Entra, colpisce un palo e poco altro. Vlahovic 4: Poco servito dai compagni che non riescono mai a trovarlo con i tempi giusti. Nervosi all'inverosimile, ...tuttojuve

La Juventus è in crisi nera: una sola vittoria nelle ultime otto. Il Genoa impone il pari e vede la salvezza - COMMENTO - La Juventus è in crisi nera: una sola vittoria nelle ultime otto. Il Genoa impone il pari e vede la salvezza ...sportface