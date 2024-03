Juventus in crisi | solo 0-0 con il Genoa Follia Vlahovic nel finale

Finisce 0-0 Juventus -Genoa, partita delle 12.30 e valida per la ventinovesima giornata di Serie A. continua il momento buio dei bianconeri. Espulso pure Vlahovic . pari SCIALBO ? A Torino va in scena ... (inter-news)

La Juventus è in crisi nera: una sola vittoria nelle ultime otto. Il Genoa impone il pari e vede la salvezza - COMMENTO - La Juventus è in crisi nera: una sola vittoria nelle ultime otto. Il Genoa impone il pari e vede la salvezza ...sportface

La Juventus non sa più vincere: solo 0-0 in casa contro il Genoa. Nel finale Vlahovic espulso per proteste - La Juventus non sa più vincere. Dopo il ko di Napoli e il pari che le ha imposto in rimonta l'Atalanta, la squadra di Massimiliano Allegri non riesce a mettere le mani sull'intera ...fcinternews

Serie A, la Juventus sbatte sul Genoa: bianconeri ancora terzi - Il lunch match della 29esima giornata di Serie A finisce in pareggio. Allo Stadium Juventus e Genoa si dividono la posta in palio e chiudono senza gol. crisi di risultati per Allegri che ...lalaziosiamonoi