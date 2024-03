Juventus | Giuntoli | “Saremo sempre competitivi Soulè? Vedremo esigenze sue e nostre”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) “Il ritiro è stata una idea del mister condivisa con i ragazzi, volevamo rimarcare che è una partita importante per consolidare la posizione e provare ad arrivare almeno secondi. È molto importante oggi fare risultato”. Così il direttore portivo dellaCristianointervenuto a Sky Sport prima della partita contro il Genoa. “Non è mai bello fare proclami, la Juve saràuna squadra competitiva ma certamente sarà più complicato dovendo rispettare il bilancio. Ma faremo di tutto per essere. Il Mondiale per club è il simbolo di quanto fatto dal club nell’ultimo periodo, sono orgoglioso di farne parte”, ha aggiunto. Sul rinnovo imminente di Rugani,ha detto: “Con i ragazzi e i loro entourage abbiamo ottimi rapporti, Daniele è un ragazzo straordinario che è qui da ...