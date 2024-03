Juventus-Genoa LIVE | le formazioni ufficiali | Vlahovic con Chiesa | Gudmundsson con Vitinha e Retegui

DAZN e Sky, ecco i telecronisti di Juventus-Genoa - Juventus-Genoa, match di campionato in programma alle 12:30, andrà in onda in contemporanea su "DAZN" e "Sky": per quanto riguarda la prima emittente, i telecronisti ...tuttojuve

Juventus.com - Matchday station, Juve-Genoa - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, si sofferma sulle statistiche pre gara del match casalingo di campionato contro il Genoa, in programma oggi alle 12:30: " Prosegue la marcia di avvicinamento ...tuttojuve

Miretti “batte” Rabiot: Allegri sceglie ancora il giovane per Juve Genoa - Miretti “batte” Rabiot: Allegri sceglie ancora il giovane per Juve Genoa. La decisione a centrocampo è ufficiale Sarà Miretti a giocare da mezzala sinistra nel centrocampo della Juve che dalle 12:30 a ...juventusnews24