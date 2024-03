Juventus-Genoa | dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

(Di domenica 17 marzo 2024) Un momento non semplice, quello che sta vivendo la. I bianconeri, nelle ultime sette gare, hanno conquistato appena una vittoria, venendo scavalcati al secondo posto della classifica dal Milan. Ecco perché contro il, nella sfida in programma domenica 17 marzo alle 12.30 all'Allianz...

La Juventus ospita il Genoa nel lunch match (ore 12:30) della ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra bianconera scende in campo con l’obiettivo dei tre punti per blindare la zona ... (sportface)

Juventus-Genoa è la partita dell'ora di pranzo che si gioca oggi alle 12:30. Match trasmesso in diretta tv e in streaming su Dazn e sui canali di Sky. Le ultime news sulle probabili formazioni di ... (fanpage)

La 29ª giornata di Serie A offre un interessante Juventus-Genoa come incontro delle 12:30. Un lunch match che vedrà gli uomini di Allegri intenti a mettere il fiato sul collo al Milan in ottica ... (metropolitanmagazine)

Gazzetta - La Juventus sa di potersi permettere Vlahovic - Su Gazzetta spazio al rinnovo di Dusan Vlahovic, che ha scelto la Juventus per vincere e punta a restarci ancora a lungo. Per questo ha già dato l’ok per prolungare il contratto (che scadrà nel 2026).tuttojuve

Probabili formazioni Juventus-Genoa: Allegri ritrova Vlahovic e Rabiot, Gilardino con l’attacco pesante - La Juventus torna in campo, ancora una volta tra le mura amiche: a Torino arriva il Genoa. Il periodo della ‘Signora’ racconta di una sola vittoria nelle ultime sette uscite di Serie A. Ultimo ...calciomercato

Gilardino: “Juve, gara al top per mostrare chi siamo” - L’obiettivo lo abbiamo chiaro in testa e deve essere la nostra idea sino alla fine». Contro la Juventus sarà un Genoa da battaglia. Senza Martin ed Ekuban infortunati e senza lo squalificato Sabelli.genova.repubblica