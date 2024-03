Juventus-Genoa | Allegri contro Teotino a Sky | “Lei sa come si fa l’allenatore? I giornalisti non devono capire…”

(Di domenica 17 marzo 2024) Momenti di tensione nel post partita tra, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.bianconero, Massimiliano, non ha preso bene la domanda del giornalista Gianfrancosul mancano tridente con la sostituzione Yldiz-Chiesa ruolo per ruolo. “Lei sasi fa? – la risposta di un piccato– Io non sosi fa il giornalista e non mi permetto di farle domande del genere. Isolo fare le domande, nonMi faccia una domanda più intelligente”. “C’è stato un po’ di nervosismo per l’importanza della partita con l’obbligo di vincere, siamo partiti bloccati mentre ...

