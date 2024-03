Juventus | esame contro il Genoa anti-big | Allegri ricerca la solidità smarrita contro Gilardino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Arkadiusz Milik è fuori per una lesione di primo grado dell’adduttore lungo, Adrien Rabiot c’è ma non ha i novanta minuti nelle gambe, mentre tra i recuperati spicca anche Mattia Perin. Lanon riesce a svuotare definitivamente l’infermeria, ma punta ad ottenere il massimoilall’Allianz Stadium nell’ultima partita prima della sosta nazionali. Tra una vetta ormai irraggiungibile e un secondo posto smarrito a favore del Milan, Massimilianofissa il focus sulla qualificazione in Champions League, ma ha bisogno di ritrovare certezze e convinzioni sul piano del gioco. Nelle ultime sette giornate di campionato, laha raccolto solamente sei punti e solo quattro squadre hanno avuto un rendimento inferiore in Serie A. Come se non bastasse, inoltre, i ...