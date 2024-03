Juventus | è “La cumbia della noia” | ma senza Angelina | contro il Genoa uno 0-0 da sbadigli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2024) Genova-Sanremo, pochi km di distanza. Per larisuona la hit vincitrice del Festival, ma non c’èMango al microfono, bensì Max Allegri. “La” cantata dal tecnico bianconero, in arte “Acciuga”, non fa ballare proprio nessuno. L’effetto è soporifero per i tifosi neutrali, probabilmente frustrante per chi appartiene ai colori bianconeri. E se è vero che la, da DNA, non è mai stata una squadra alla quale è interessato l’estetismo calcistico, è anche vero che prestazioni come quellaildi quest’oggi fanno rabbrividire anche i risultatisti più convinti. E se più indizi fanno una prova, le partiteFrosinone, Empoli, Udinese, Monza, Verona e diverse altre in stagione, nelle quali ...