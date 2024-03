Juventus | Allegri | “Vlahovic sarà multato” Poi esplode contro Teotino

La Juventus non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa e conferma il momento di crisi profonda. Una sola vittoria nelle ultime 8 giornate (7... (calciomercato)

“C’è stato un po’ di nervosismo per l’importanza della partita con l’obbligo di vincere, siamo partiti bloccati mentre abbiamo fatto un buon secondo tempo in cui non abbiamo concesso tiri in porta. ... (calcioweb.eu)