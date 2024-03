Juventus | Allegri | 'Vlahovic sarà multato Non deve esserci nervosismo | è un punto di partenza'

Momenti di tensione nel post partita tra Juventus-Genoa , match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. L’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri , non ha preso ... (sportface)

“C’è stato un po’ di nervosismo per l’importanza della partita con l’obbligo di vincere, siamo partiti bloccati mentre abbiamo fatto un buon secondo tempo in cui non abbiamo concesso tiri in porta. ... (calcioweb.eu)

Allegri polemico: "Non sapete come si fa l'allenatore. Vlahovic sarà multato" - "Non sta succedendo niente, il nervosismo del primo tempo era dato dall'importanza della partita, con l'obbligo di vincere siamo stati troppo bloccati. La squadra però secondo me ha fatto un bel ...fantacalcio

Allegri, nervosismo post Juve Genoa: se ne va prima di leggere il messaggio anti-razzismo - E’ un Massimiliano Allegri molto nervoso quello che si è presentato ai microfoni di Dazn dopo Juve-Genoa, altro match in cui i bianconeri non sono riusciti a portare a casa i tre punti. Alla domanda ...juventusnews24

Lazio - Juventus, Allegri perde un big per la sfida dell'Olimpico - In vista della sfida dello Stadio Olimpico di sabato 30 marzo contro la Lazio il tecnico della Juventus Allegri dovrà fare a meno di un big. Il tecnico bianconero non avrà a disposizione Dusan ...noibiancocelesti