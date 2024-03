Juve Genoa | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 17 marzo 2024) All’Allianz andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match All’Allianz andrà in scena la sfida di Serie A tra. I bianconeri per cercare di mettere pressione al Milan e riscavalcarlo in classifica, in attesa della gara dei rossoneri. I rossoblù per superare la bruciante sconfitta contro il Monza e trovare punti importanti contro una big del campionato. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’vedere la sfida. Lentus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Vlahovic. All. ...