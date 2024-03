Juve Genoa 0-0 LIVE | timida reazione bianconera

(Di domenica 17 marzo 2024) Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacasi affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SEGUI QUI LA DIRETTA E CRONACADI

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Juve : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Genoa e Juve si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A ... (calcionews24)

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Juve : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Genoa e Juve si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A ... (calcionews24)

Chiesa, ansia Juve nel prepartita: problema alla spalla, ma gioca - Paura per Federico Chiesa prima del calcio d'inizio di Juventus-Genoa. L'attaccante bianconero, durante il riscaldamento, ha accusato un problema alla spalla ed è stato trattato dai medici del club. I ...tuttosport

TJ - JuveNTUS-Genoa 0-0 - Szczesny salva la porta bianconera! - 7' - SALVA TUTTO SZCZESNY! Calcio di punizione battuto dall'altezza dei 25 metri da Gudmunsson, Bani la devia sotto porta e il portiere polacco deve volare a respingere la sfera in corner.tuttojuve

TJ - JuveNTUS-Genoa 0-0 - SI PARTE! Via al match - 4' - Buona azione manovrata da parte della Juve sull'asse Vlahovic-McKennie, alla fine Messias si rifugia in corner, il primo del match. 2' - Primo filtrante in avanti per il Genoa con Martinez, si ...tuttojuve