Juan Jesus esagera | «Secondo tempo solo noi! Potevamo vincere»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024)è stato intercettato dopo il triplice fischio di Inter-Napoli, match della ventinovesima giornata di Serie A andato in scena a San Siro. Di seguito le dichiarazioni post partita rilasciate a DAZN RAMMARICO –parla così al termine di Inter-Napoli: «Abbiamo fatto una bella partita, ilabbiamo giocatonoi. Ci sta il pareggio maanche, questo dimostra la forza del gruppo, siamo Campioni d’Italia in carica e dobbiamo difendere il titolo fino all’ultimo giorno. Posto in Europa? La matematica ci dà la possibilità di sognare, mancano 9 partite e abbiamo lo scontro diretto con Roma e Atalanta. Dobbiamo fare di tutto per andare in Champions League. Cosa è successo con Acerbi? Quello che ...