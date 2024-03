Joe Barone | malore per il direttore generale della Fiorentina | rinviato il match con l' Atalanta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024)per ilJoe: per questo motivo è statoilcon l'in programma oggi, domenica 17 marzo, alle 18.si sarebbe sentito male un paio d'ore primasfida, nell'albergo dove alloggiava la squadra a Bergamo, dove si sarebbe dovuta disputare la partita. Era in ritiro con la squadra. Dopo il, è stato subito trasportato in ospedale, prima ai Riuniti di Bergamo e poi, in elicottero, al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sarebbero considerate serie. La squadra ha dunque chiesto e ottenuto il rinvio a data da destinarsipartita29ª giornata. Articolo in ...