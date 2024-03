Joe Barone ha un malore | rinviata Atalanta-Fiorentina

AGI - Atalanta-Fiorentina non si giocherà. La gara in programma oggi al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18 è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un Malore che ha colpito il direttore ... (agi)

La partita Atalanta-Fiorentina in programma alle 18, apprende l’ANSA, è stata rinviata a causa di un Grave malore del dg del club viola, Joe Barone , avvenuto nel ritiro della squadra in prossimità ... (gazzettadelsud)

Spavento Fiorentina: malore per Barone. Si va verso il rinvio del match con l'Atalanta - Improvvisa e brutta notizia per la Fiorentina. Mentre Italiano e la squadra stavano facendo la riunione tecnica nell'albergo del ritiro di Bergamo, il Winter Garden Hotel, un paio d’ore prima della sf ...gazzetta

Ansa – Barone ora al San Raffaele di Milano - Il dg viola Joe Barone è stato male oggi in albergo, a Grassobbio, dove era in ritiro la sua squadra e le sue condizioni sono parse subito gravi. Secondo quanto riportato da Ansa, il dg viola è ...calcioatalanta