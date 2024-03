Joe Barone colpito da malore | trasportato d' urgenza in ospedale | rinviato il match con l' Atalanta

(Di domenica 17 marzo 2024) Ildi Serie A trae Fiorentina previsto al Gewiss Stadium per le ore 18 è statoa causa di unaccusato dal direttore generale della Viola Joe.Il dg...

Atalanta-Fiorentina è stata rinviata . Joe Barone è stato colpito da un Malore ed è stato trasportato in ospedale. La Serie A è entrata di corsa nel suo rush finale, pronto a determinare tutte le ... (rompipallone)

Il match di Serie A tra Atalanta e Fiorentina previsto al Gewiss Stadium per le ore 18 è stato rinviato a causa di un malore accusato dal direttore generale della Viola Joe Barone . Il dg... (ilmessaggero)

Il match di Serie A tra Atalanta e Fiorentina previsto al Gewiss Stadium per le ore 18 è stato rinviato a causa di un malore accusato dal direttore generale della Viola Joe Barone . Il dg... (ilmattino)

Malore per Joe Barone, rinviata Atalanta-Fiorentina - Joe Barone è stato colto da un malore a Bergamo, poco prima della partita in programma alle 18 tra Atalanta e Fiorentina. Il direttore generale della Fiorentina è stato portato in ospedale con ...055firenze

Ufficiale, rinviata Atalanta-Fiorentina. Malore per Barone - Salta ufficialmente Atalanta-Fiorentina. La Lega ha accettato la richiesta della squadra viola, che aveva chiesto il rinvio a causa del malore che ha colpito il direttore generale del club, ...torinogranata

Atalanta – Fiorentina, il dg viola Joe Barone ha avuto un malore: rinviata la partita - Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha avuto un malore: la partita contro l'Atalanta è stata rinviata.lettera43