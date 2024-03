Joe Barone colpito da malore | trasportato d' urgenza in ospedale | chiesto il rinvio di Atalanta-Fiorentina

Joe Barone , direttore generale della Fiorentina , ha accusato un malore prima dell’inizio di Fiorentina –Atalanta, match valido per la 29esima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Il dg è ... (ilfattoquotidiano)

