Joe Barone colpito da malore | trasportato d' urgenza in ospedale a Milano | rinviato il match con l' Atalanta

Spavento Fiorentina: malore per Barone. Si va verso il rinvio del match con l'Atalanta - Improvvisa e brutta notizia per la Fiorentina. Mentre Italiano e la squadra stavano facendo la riunione tecnica nell'albergo del ritiro di Bergamo, il Winter Garden Hotel, un paio d’ore prima della sf ...gazzetta

Pioli dopo Verona-Milan: "Vittoria meritata. Il giallo a Theo Esulta sempre così..." - L'allenatore rossonero ha commentato la vittoria esterna sul Verona: "Abbiamo intepretato bene la partita considerando che abbiamo giocato giovedì in Europa League - ha detto -. Credo che abbiamo meri ...sport.sky

Malore per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, salta la partita con l’Atalanta - Bergamo Atalanta-Fiorentina non si giocherà. La gara in programma oggi al Gewiss Stadium di Bergamo alle 18 è stata rinviata a data da destinarsi: malore per il direttore generale della Fiorentina Joe ...lanuovasardegna