Jesi Caminada de San Giuseppe | record assoluto di partecipanti | 3200

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Nella 6 km ha vinto Chistian Barchiesi e Miriam Arcone Venturini, nella 12 Marco Bianchi e Simona Santini, 17 marzo 2024 – La solita grande festa di inizio primavera. Il solito successo organizzativo e di presenze. Gli addetti ai lavori parlano diconiscritti ufficialmente – alla 3 km in 450, alla 6 km in 2.500, alla 12 km in 250 – ai quali va sicuramente aggiunto un bel numero diche non hanno avuto pazienza nel fare la lunga fila mattutina prima del via per regolarizzare l’iscrizione e si sono comunque aggregati agli altri. Un successo annunciato che ha visto la presenza di una intera città, Sindaco in testa, un appuntamento che ha coinvolto generazioni intere e di ogni età. Ladi Sanè stata la ...